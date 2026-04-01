Loto du Foot Réchicourt-le-Château
Loto du Foot Réchicourt-le-Château dimanche 26 avril 2026.
Réchicourt-le-Château
Loto du Foot
Salle Socio-éducative Réchicourt-le-Château Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’Association sportive de Réchicourt organise le loto du foot, les jeux commenceront une heure après l’ouverture des portes. Buvettes & restauration sur place. Infos et réservations par téléphone.Tout public
.
Salle Socio-éducative Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est +33 6 10 37 52 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association Sportive de Réchicourt organizes the soccer lotto, with games starting one hour after doors open. Refreshments & catering on site. Information and reservations by phone.
L’événement Loto du Foot Réchicourt-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG