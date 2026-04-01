Loto du foot RISCLE Riscle
Loto du foot RISCLE Riscle dimanche 12 avril 2026.
Riscle
Loto du foot
RISCLE Halle Riscle Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez tenter votre chance et passer un moment convivial avec l’association Club de Football !
De nombreux lots, d’une valeur totale de 1000€, sont en jeu et une ambiance chaleureuse vous attend.
Ouverture des portes de la Halle à 12H00
️ Cartons en vente sur place
Buvette et petite restauration sur place
Ouvert à tous, alors venez nombreux en famille ou entre amis !
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RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 15 88 70 f.c.risclois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck and spend a convivial moment with the Football Club association!
Numerous prizes, worth a total of 1000?, are up for grabs, and a warm atmosphere awaits you.
Hall doors open at 12.00 p.m
?? Boxes for sale on site
? Refreshments and snacks on site
? Open to all, so come along with your family or friends!
L’événement Loto du foot Riscle a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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