Loto du foot RISCLE Riscle

Riscle

Loto du foot

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez tenter votre chance et passer un moment convivial avec l’association Club de Football !

De nombreux lots, d’une valeur totale de 1000€, sont en jeu et une ambiance chaleureuse vous attend.

Ouverture des portes de la Halle à 12H00

️ Cartons en vente sur place

Buvette et petite restauration sur place

Ouvert à tous, alors venez nombreux en famille ou entre amis !

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RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 37 15 88 70 f.c.risclois@gmail.com

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English :

Come and try your luck and spend a convivial moment with the Football Club association!

Numerous prizes, worth a total of 1000?, are up for grabs, and a warm atmosphere awaits you.

Hall doors open at 12.00 p.m

?? Boxes for sale on site

? Refreshments and snacks on site

? Open to all, so come along with your family or friends!

L’événement Loto du foot Riscle a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65