LOTO DU FOOT

SALLE DES FÊTES Saint-Araille Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le Loto du Foot est de retour !

Préparez-vous pour une soirée conviviale et pleine de surprises avec le Football Club de Saint-Araille !

Marquez la date dans vos calendriers et prévenez vos amis ! 20 .

SALLE DES FÊTES Saint-Araille 31430 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Loto du Foot is back!

Get ready for an evening of fun and surprises with the Saint-Araille Football Club!

L’événement LOTO DU FOOT Saint-Araille a été mis à jour le 2025-12-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE