Loto du Foot Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc
Loto du Foot Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc dimanche 1 février 2026.
Loto du Foot
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto de l’Union Pauillac-St-Laurent
Ouverture des portes dès 13h.
Réservation possible. .
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 72 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du Foot
L’événement Loto du Foot Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Médoc-Vignoble