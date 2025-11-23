LOTO DU FOOT

SALLE DES FETES Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez tenter votre chance !

Les lots un bon d’achat de 500€, un de 150€ et deux de 100€ Deux lots de magrets de canard deux lots du boucher deux lots de l’épicier un VTT douze bouteilles de Champagne un demi agneau longes de porc et de nombreux autres lots. En quatorze parties. 3€ le carton 8€ les 4 15€ les 10 15€ la plaque de 12 20€ la plaque de 18. Un carton gratuit à chaque joueur. Buvette, crêpes. .

SALLE DES FETES Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 95 51

English :

Come and try your luck!

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

¡Venga a probar su suerte!

L’événement LOTO DU FOOT Saint-Plancard a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE