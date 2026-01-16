LOTO DU FOOT SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat

LOTO DU FOOT

Loto de l’USSM jeu, convivialité et bonne humeur !

L’USSM sort les cartons ! Grand loto ouvert à tous

Ouverture des portes à 13h00, début des parties à 14h30.

Venez partager une après-midi conviviale et pleine de bonne humeur avec l’USSM et tentez de remporter de super lots Air fryer, robot aspirateur et de nombreux bons d’achat ! 20 .

SALLE SOCIOCULTURELLE 5 Rue des Camus Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

USSM Lotto: fun and games!

