LOTO DU FOOT SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat
LOTO DU FOOT SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat dimanche 1 février 2026.
LOTO DU FOOT
SALLE SOCIOCULTURELLE 5 Rue des Camus Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Loto de l’USSM jeu, convivialité et bonne humeur !
L’USSM sort les cartons ! Grand loto ouvert à tous
Ouverture des portes à 13h00, début des parties à 14h30.
Venez partager une après-midi conviviale et pleine de bonne humeur avec l’USSM et tentez de remporter de super lots Air fryer, robot aspirateur et de nombreux bons d’achat ! 20 .
SALLE SOCIOCULTURELLE 5 Rue des Camus Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
USSM Lotto: fun and games!
L’événement LOTO DU FOOT Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE