LOTO du FOOT Espace 2000 Saulgé

LOTO du FOOT

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez tenter votre chance, nombreux lots à gagner dont Entreé au Puy du Fou, chariot garni, bons d’achat…

Ouverture des portes à 19h, début du jeu à 20h30

1 carton: 3 € ; 3 cartons 7 € ; 7 cartons: 15€ ; 10 cartons 20 €

Partie enfant et partie surprise

Restauration sucrée salée sur place .

info@saulge.fr

