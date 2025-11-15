Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO du FOOT Espace 2000 Saulgé samedi 15 novembre 2025.

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez tenter votre chance, nombreux lots à gagner dont Entreé au Puy du Fou, chariot garni, bons d’achat…
Ouverture des portes à 19h, début du jeu à 20h30
1 carton: 3 € ; 3 cartons 7 € ; 7 cartons: 15€ ; 10 cartons 20 €
Partie enfant et partie surprise
Restauration sucrée salée sur place   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@saulge.fr

