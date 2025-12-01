Loto du Foot Siaugues-Sainte-Marie
Loto du Foot Siaugues-Sainte-Marie dimanche 28 décembre 2025.
Loto du Foot
Salle des Petites Canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Loto du Foot avec buffet et buvette sur place, ainsi que de nombreux lots à gagner.
Salle des Petites Canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gl2sfoot@gmail.com
English :
Loto du Foot with buffet and refreshments on site, plus lots of prizes to be won.
