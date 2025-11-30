Loto du foot U.S Beychevelle

Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’U.S Beychevelle organise son loto dans la salle des fêtes de Beychevelle.

Ouverture des portes dès 14h. .

Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 03 74 93 usbeychevelleleclub@gmail.com

English : Loto du foot U.S Beychevelle

German : Loto du foot U.S Beychevelle

Italiano :

Espanol : Loto du foot U.S Beychevelle

L’événement Loto du foot U.S Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Médoc-Vignoble