Loto du foot vétérans Saint-Germain-d’Esteuil samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde
Loto de l’Association des Vétérans de Saint-Germain-d’Esteuil
Buvette et restauration sur place. Tombola.
Ouverture des portes dès 18h30. Réservation possible. .
Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 05 68 tachou33180@hotmail.com
