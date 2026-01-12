Loto du foot vétérans

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Loto de l’Association des Vétérans de Saint-Germain-d’Esteuil

Buvette et restauration sur place. Tombola.

Ouverture des portes dès 18h30. Réservation possible. .

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 05 68 tachou33180@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du foot vétérans

L’événement Loto du foot vétérans Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Médoc-Vignoble