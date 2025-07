Loto du Football Chantillac

Loto du Football Chantillac vendredi 8 août 2025.

Loto du Football

Salle municipale Chantillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Loto du Football à la salle municipale de Chantillac , buffet et buvette sur place.

.

Salle municipale Chantillac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 74

English : Loto du Football

Football Loto at the Chantillac village hall, with buffet and refreshments available.

German : Loto du Football

Lotto des Fußballvereins in der Stadthalle von Chantillac , Buffet und Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano : Loto du Football

Loto di calcio presso la sala comunale di Chantillac, con buffet e bar sul posto.

Espanol : Loto du Football

Loto de fútbol en el pabellón municipal de Chantillac, con bufé y bar de refrescos in situ.

L’événement Loto du Football Chantillac a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente