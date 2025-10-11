Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh
Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh samedi 11 octobre 2025.
Loto du Football Club de Pineuilh
Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Les membres du Football Club de Pineuilh sont heureux de vous proposer leur grand LOTO d’automne.
SAMEDI 11 OCTOBRE à la Salle des fêtes Robert Teyssandier à 20h45.
Ouverture des portes à 18h
De nombreux lots à remporter !
Restauration sur place et buvette.
Renseignement au 06 41 53 53 57 .
Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57
English : Loto du Football Club de Pineuilh
German : Loto du Football Club de Pineuilh
Italiano :
Espanol : Loto du Football Club de Pineuilh
L’événement Loto du Football Club de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays Foyen