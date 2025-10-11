Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh

Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh samedi 11 octobre 2025.

Loto du Football Club de Pineuilh

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Les membres du Football Club de Pineuilh sont heureux de vous proposer leur grand LOTO d’automne.

SAMEDI 11 OCTOBRE à la Salle des fêtes Robert Teyssandier à 20h45.

Ouverture des portes à 18h

De nombreux lots à remporter !

Restauration sur place et buvette.

Renseignement au 06 41 53 53 57 .

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57

English : Loto du Football Club de Pineuilh

German : Loto du Football Club de Pineuilh

Italiano :

Espanol : Loto du Football Club de Pineuilh

L’événement Loto du Football Club de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays Foyen