Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh

Loto du Football Club de Pineuilh

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les membres du Football Club de Pineuilh sont heureux de vous proposer leur grand LOTO.

SAMEDI 18 AVRIL à la Salle des fêtes Robert Teyssandier à 20h45.

Ouverture des portes à 18h

De nombreux lots à remporter !

Restauration sur place et buvette.

Renseignement au 06 41 53 53 57 .

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du Football Club de Pineuilh

L’événement Loto du Football Club de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen