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Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh

Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh

Loto du Football Club de Pineuilh Salle Robert Teyssandier Pineuilh samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle Robert Teyssandier

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 33220 Pineuilh

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Loto du Football Club de Pineuilh

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Les membres du Football Club de Pineuilh sont heureux de vous proposer leur grand LOTO.
SAMEDI 18 AVRIL à la Salle des fêtes Robert Teyssandier à 20h45.
Ouverture des portes à 18h
De nombreux lots à remporter !
Restauration sur place et buvette.
Renseignement au 06 41 53 53 57   .

Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57 

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English : Loto du Football Club de Pineuilh

L’événement Loto du Football Club de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen