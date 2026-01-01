Loto du Football Club de Pineuilh Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Loto du Football Club de Pineuilh le samedi 17 Janvier 2026 Salle Clarisse Brian-Recluis à Sainte-Foy-La-Grande.
Ouverture des portes à 18h Début 20h45.
Nombreux lots à gagner!
Buvette et restaurations sur place.
On vous attend nombreux!
Informations au 06 41 53 53 57 ou 06 47 34 03 25. .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 53 53 57
