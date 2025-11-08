Loto du Football Club Salle de la Verrerie Fains-Véel
Loto du Football Club Salle de la Verrerie Fains-Véel samedi 8 novembre 2025.
Loto du Football Club
Salle de la Verrerie 2 Avenue de la Libération Fains-Véel Meuse
–
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Loto organisé par le Football Club de Fains à la salle de la Verrerie.
2000 € de lots à gagner (1 voyage valeur 500 €, bons d’achat, repas…).
Tombola. Buvette et petite restauration sur place.
Vous pouvez réserver vos places par sms.Tout public
Salle de la Verrerie 2 Avenue de la Libération Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 45 56 01 28
English :
Loto organized by the Fains Football Club at the Salle de la Verrerie.
2000 ? worth of prizes to be won (1 trip worth 500 ?, vouchers, meal…).
Tombola. Refreshments and snacks on site.
You can reserve your places by sms.
German :
Lotto, organisiert vom Football Club de Fains in der Salle de la Verrerie.
2000 ? an Preisen zu gewinnen (1 Reise im Wert von 500 ?, Einkaufsgutscheine, Mahlzeiten…).
Tombola. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Sie können Ihre Plätze per SMS reservieren.
Italiano :
Lotteria organizzata dal Fains Football Club presso la Salle de la Verrerie.
in palio 2000 premi (1 viaggio del valore di 500 euro, buoni, pasti, ecc.).
Tombola. Bar e snack sul posto.
È possibile prenotare i propri posti via SMS.
Espanol :
Loto organizada por el Fains Football Club en la Salle de la Verrerie.
premios por valor de 2000€ a ganar (1 viaje por valor de 500€, vales, comidas, etc.).
Tómbola. Bar de refrescos y aperitivos in situ.
Puedes reservar tus plazas por SMS.
L’événement Loto du Football Club Fains-Véel a été mis à jour le 2025-10-23 par OT SUD MEUSE