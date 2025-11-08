Loto du Football Club Salle de la Verrerie Fains-Véel

Loto du Football Club

Loto organisé par le Football Club de Fains à la salle de la Verrerie.

2000 € de lots à gagner (1 voyage valeur 500 €, bons d’achat, repas…).

Tombola. Buvette et petite restauration sur place.

Vous pouvez réserver vos places par sms.Tout public

.

Salle de la Verrerie 2 Avenue de la Libération Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 45 56 01 28

English :

Loto organized by the Fains Football Club at the Salle de la Verrerie.

2000 ? worth of prizes to be won (1 trip worth 500 ?, vouchers, meal…).

Tombola. Refreshments and snacks on site.

You can reserve your places by sms.

German :

Lotto, organisiert vom Football Club de Fains in der Salle de la Verrerie.

2000 ? an Preisen zu gewinnen (1 Reise im Wert von 500 ?, Einkaufsgutscheine, Mahlzeiten…).

Tombola. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Sie können Ihre Plätze per SMS reservieren.

Italiano :

Lotteria organizzata dal Fains Football Club presso la Salle de la Verrerie.

in palio 2000 premi (1 viaggio del valore di 500 euro, buoni, pasti, ecc.).

Tombola. Bar e snack sul posto.

È possibile prenotare i propri posti via SMS.

Espanol :

Loto organizada por el Fains Football Club en la Salle de la Verrerie.

premios por valor de 2000€ a ganar (1 viaje por valor de 500€, vales, comidas, etc.).

Tómbola. Bar de refrescos y aperitivos in situ.

Puedes reservar tus plazas por SMS.

