Loto du Football Club Saint-Etienne-du-Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 18h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Le Football club Saint-Étienne du Grès organise son traditionnel loto à la salle Pierre Emmanuel, dimanche 16 Novembre à 18h !

Nombreux lots en jeu

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

English :

Football club Saint-Étienne du Grès is holding its traditional bingo at the Salle Pierre Emmanuel on Sunday 16th of November at 6pm!

German :

Der Fußballclub Saint-Étienne du Grès organisiert sein traditionelles Lotto in der Pierre-Emmanuel-Halle am Sonntag, den 16. November um 18 Uhr!

Italiano :

Il Club di calcio di Saint-Étienne du Grès organizza la sua tradizionale tombola alla Salle Pierre Emmanuel domenica 16 novembre alle 18.00!

Espanol :

El Club de Fútbol Saint-Étienne du Grès organiza su tradicional bingo en la Sala Pierre Emmanuel el domingo 16 de noviembre a las 18.00 horas

