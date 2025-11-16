Loto du Football Club Saint-Etienne-du-Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès
Loto du Football Club Saint-Etienne-du-Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès dimanche 16 novembre 2025.
Loto du Football Club Saint-Etienne-du-Grès
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 18h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le Football club Saint-Étienne du Grès organise son traditionnel loto à la salle Pierre Emmanuel, dimanche 16 Novembre à 18h !
Nombreux lots en jeu
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46
English :
Football club Saint-Étienne du Grès is holding its traditional bingo at the Salle Pierre Emmanuel on Sunday 16th of November at 6pm!
German :
Der Fußballclub Saint-Étienne du Grès organisiert sein traditionelles Lotto in der Pierre-Emmanuel-Halle am Sonntag, den 16. November um 18 Uhr!
Italiano :
Il Club di calcio di Saint-Étienne du Grès organizza la sua tradizionale tombola alla Salle Pierre Emmanuel domenica 16 novembre alle 18.00!
Espanol :
El Club de Fútbol Saint-Étienne du Grès organiza su tradicional bingo en la Sala Pierre Emmanuel el domingo 16 de noviembre a las 18.00 horas
L’événement Loto du Football Club Saint-Etienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-11-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles