Loto du Football Club Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer
Loto du Football Club Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 20 décembre 2025.
Loto du Football Club Saintois
Samedi 20 décembre 2025 de 18h à 21h. Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Loto du Football Club Saintois au Complexe Sportif Marius Aillet à 18h00
De nombreux lots à gagner ! .
Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 78 56
English :
Soccer Club Saintois Loto at Complexe Sportif Marius Aillet at 6:00 p.m
German :
Lotto des Football Club Saintois im Complexe Sportif Marius Aillet um 18.00 Uhr
Italiano :
Football Club Saintois Loto al Complexe Sportif Marius Aillet alle 18.00
Espanol :
Fútbol Club Saintois Loto en el Complexe Sportif Marius Aillet a las 18.00 horas
L’événement Loto du Football Club Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer