Loto du Football Club Saintois

Samedi 20 décembre 2025 de 18h à 21h. Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Loto du Football Club Saintois au Complexe Sportif Marius Aillet à 18h00

De nombreux lots à gagner ! .

Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 78 56

English :

Soccer Club Saintois Loto at Complexe Sportif Marius Aillet at 6:00 p.m

German :

Lotto des Football Club Saintois im Complexe Sportif Marius Aillet um 18.00 Uhr

Italiano :

Football Club Saintois Loto al Complexe Sportif Marius Aillet alle 18.00

Espanol :

Fútbol Club Saintois Loto en el Complexe Sportif Marius Aillet a las 18.00 horas

L’événement Loto du Football Club Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer