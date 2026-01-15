LOTO du Foyer Laïc de Plancher-Bas Plancher-Bas

LOTO du Foyer Laïc de Plancher-Bas

Salle Brassens Plancher-Bas Haute-Saône

Début : 2026-02-07 18:45:00

Le Foyer Laïc organise un loto à Plancher-Bas, samedi 7 février à 20h, à la salle Brassens.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Les portes ouvriront à partir de 18h45. Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 06 14 75 43 08 .

Salle Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 02 75 64

