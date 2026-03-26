LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF Graissessac
LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF Graissessac samedi 4 avril 2026.
LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF
Graissessac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Loto du foyer récréatif à la salle Jean Moulin de Graissessac.
à 16h
Sur place buvette et vente de pâtisseries.
Loto du foyer récréatif à la salle jean moulin de Graissessac.
à 16h
Sur place buvette et vente de pâtisseries. .
Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 00
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English :
Loto of the foyer récréatif at the salle Jean Moulin in Graissessac.
at 4pm
On-site: refreshment bar and bake sale.
L’événement LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF Graissessac a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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