LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF

Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Loto du foyer récréatif à la salle Jean Moulin de Graissessac.

à 16h

Sur place buvette et vente de pâtisseries.

Loto du foyer récréatif à la salle jean moulin de Graissessac.

à 16h

Sur place buvette et vente de pâtisseries. .

Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 00

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English :

Loto of the foyer récréatif at the salle Jean Moulin in Graissessac.

at 4pm

On-site: refreshment bar and bake sale.

L’événement LOTO DU FOYER RÉCRÉATIF Graissessac a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB