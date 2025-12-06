Loto du Foyer Rural de Concèze Salle polyvalente Concèze

Loto du Foyer Rural de Concèze

Salle polyvalente Place de la mairie Concèze Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : 2026-02-22

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Comme chaque année, le Foyer Rural de Concèze nous organise son traditionnel loto d’hiver.

3 parties, 1 partie carton plein, loto corse, loterie

Nombreux lots à remporter, il y en aura pour tous les goûts viandes, électroménager, outillage, cartes cadeaux, activités et bien d’autres !

Sur place buvette et stand de crêpes.

3 € le carton, 10 € les 4, 20 € les 10.

Ouverture des portes à 13h45. .

Salle polyvalente Place de la mairie Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 27 82 44 lautretejade@gmail.com

English : Loto du Foyer Rural de Concèze

