Loto du Foyer Rural de Concèze Salle polyvalente Concèze dimanche 22 février 2026.
Salle polyvalente Place de la mairie Concèze Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Comme chaque année, le Foyer Rural de Concèze nous organise son traditionnel loto d’hiver.
3 parties, 1 partie carton plein, loto corse, loterie
Nombreux lots à remporter, il y en aura pour tous les goûts viandes, électroménager, outillage, cartes cadeaux, activités et bien d’autres !
Sur place buvette et stand de crêpes.
3 € le carton, 10 € les 4, 20 € les 10.
Ouverture des portes à 13h45. .
Salle polyvalente Place de la mairie Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 27 82 44 lautretejade@gmail.com
