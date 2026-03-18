Loto du FSE Collège Marmontel Bort-les-Orgues
Loto du FSE Collège Marmontel Bort-les-Orgues vendredi 3 avril 2026.
Loto du FSE Collège Marmontel
Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le FSE du collège Marmontel organise un loto avec de nombreux lots à gagner voyage, PS5, ordinateur portable, Switch2, bons d’achat… plus de 4 000€ de lots
Buvette et restauration sur place
Tarifs 3€ le carton 10€ les 4 cartons 20€ les 10 cartons .
Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine fse.marmontel@gmail.com
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English : Loto du FSE Collège Marmontel
L’événement Loto du FSE Collège Marmontel Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Haute Corrèze