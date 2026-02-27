LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB Grenade
LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB Grenade dimanche 8 mars 2026.
LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB
ESPACE L’ENVOL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Nous vous donnons rendez-vous pour le grand loto du Grenade Football Club !
Nombreux nombreux lots à gagner
Un stage de pêche ;
Un bon pour un voyage d’une valeur de 400€ ;
Des entrées à Calicéo, au Futuroscope, à la Cité de l’Espace et à l’Envol des Pionniers ;
Des bons d’achat alimentaires, beauté et bien-être chez nos différents partenaires.
On vous attend nombreux, pour partager ce moment de convivialité.
Bonne humeur, cadeaux et gourmandises seront au rendez-vous. 20 .
ESPACE L’ENVOL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 grenadefootballclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the Grenade Football Club bingo!
L’événement LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB Grenade a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE