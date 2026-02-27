LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB Grenade

LOTO DU GRENADE FOOTBALL CLUB

ESPACE L’ENVOL Grenade Haute-Garonne

Nous vous donnons rendez-vous pour le grand loto du Grenade Football Club !

Nombreux nombreux lots à gagner

Un stage de pêche ;

Un bon pour un voyage d’une valeur de 400€ ;

Des entrées à Calicéo, au Futuroscope, à la Cité de l’Espace et à l’Envol des Pionniers ;

Des bons d’achat alimentaires, beauté et bien-être chez nos différents partenaires.

On vous attend nombreux, pour partager ce moment de convivialité.

Bonne humeur, cadeaux et gourmandises seront au rendez-vous. 20 .

ESPACE L’ENVOL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 grenadefootballclub@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at the Grenade Football Club bingo!

