Loto du groupe scolaire Ferdinand Buisson Lamartine, Salle des Augustins, Hazebrouck

Entrée libre, sans inscription

Début : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
De nombreux lots à gagner. Ouvert à tous, sans reservation

APE Ferdinand Buisson Lamartine