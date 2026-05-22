Loto du Guit Oloron-Sainte-Marie
Loto du Guit Oloron-Sainte-Marie samedi 23 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Loto du Guit
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le comité des fêtes de la Saint-Grat a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un loto: Samedi 23 mai à 20h
à la Salle Palas Oloron Sainte-Marie . Ouverture des portes à 19h afin de vous permettre d’acheter vos cartons et de profiter sur place d’une buvette avec boissons, pâtisseries, sandwichs et bonbons . À la clé 3000€ de lots à gagner !
Avec notamment un Air Fryer, des abonnements sportifs, des soins pour les cheveux et bien d’autres surprises…
Les enfants ne sont pas oubliés ! Une partie spéciale leur sera dédiée avec des lots à la clé .
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Loto du Guit
L’événement Loto du Guit Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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