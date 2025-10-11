Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse
Loto du Hand
route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura
Début : 2025-10-11 17:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
2025-10-11
Loto annuel du Handball
Salle des fêtes de La Chaumusse
organisé par l’Union Sportive Chaulière
Nous vous préparons une très belle dotation !!
20 parties dont 2 spéciales avec
Un bon d’achat de 400 Euros
Un bon d’achat de 800 Euros
Paniers garnis et nombreux bons d’achats…
Pour une dotation totale de 6000 Euros.
Différents tarifs de cartes
Droit d’entrée une carte minimum
Ouverture des portes à 17h. Début 19h.
Buvette et restauration sur place
Réservation possible au 06.89.62.35.24. .
route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 35 24
