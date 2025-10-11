Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse

Loto du Hand route de Saint Pierre La Chaumusse samedi 11 octobre 2025.

Loto du Hand

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Loto annuel du Handball

Salle des fêtes de La Chaumusse

organisé par l’Union Sportive Chaulière

Nous vous préparons une très belle dotation !!

20 parties dont 2 spéciales avec

Un bon d’achat de 400 Euros

Un bon d’achat de 800 Euros

Paniers garnis et nombreux bons d’achats…

Pour une dotation totale de 6000 Euros.

Différents tarifs de cartes

Droit d’entrée une carte minimum

Ouverture des portes à 17h. Début 19h.

Buvette et restauration sur place

Réservation possible au 06.89.62.35.24. .

route de Saint Pierre Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 35 24

English : Loto du Hand

German : Loto du Hand

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX