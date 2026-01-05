Loto du handball Etoile Beauvallon Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Loto du handball Etoile Beauvallon

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Un moment convivial en tentant de gagner de beaux lots et soutenir le club.

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hebphotos26@gmail.com

English :

A convivial moment with the chance to win great prizes and support the club.

