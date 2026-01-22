Loto du handball

Salle des fêtes MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Le club de Handball organise son traditionnel loto de février !.

Plus de 1800€ de bons d’achats.

12 parties, bingo.

Gros lot: bon d’achat de 300€.

1€ le carton, 2€ le bingo et 5€ les 3 bingos.

Carton offert à droite et gauche du gagnant.

Salle chauffée, buvette, crêpes.

A propos de Association sportive Madiran-Handball

Depuis 1977, elle offre à toutes les personnes de 5 à 77 ans le plaisir de pratiquer le handball sur un territoire rural.

Nous promouvons les valeurs du sport d’équipe et plus particulièrement celles du Handball .

.

Salle des fêtes MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 93 55 6064029@ffhandball.net

English :

The Handball Club is organizing its traditional February bingo!

Over 1800? in vouchers.

12 games, bingo.

Grand prize: 300? gift voucher.

1? box, 2? bingo and 5? 3 bingos.

Cardboard offered to right and left of winner.

Heated hall, refreshment bar, crêpes.

About Association sportive Madiran-Handball

Since 1977, the Madiran-Handball Sports Association has been offering people aged 5 to 77 the pleasure of playing handball in a rural area.

We promote the values of team sports, particularly handball.

L’événement Loto du handball Madiran a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65