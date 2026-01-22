Loto du handball Salle des fêtes Madiran
Loto du handball Salle des fêtes Madiran dimanche 8 février 2026.
Loto du handball
Salle des fêtes MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Le club de Handball organise son traditionnel loto de février !.
Plus de 1800€ de bons d’achats.
12 parties, bingo.
Gros lot: bon d’achat de 300€.
1€ le carton, 2€ le bingo et 5€ les 3 bingos.
Carton offert à droite et gauche du gagnant.
Salle chauffée, buvette, crêpes.
A propos de Association sportive Madiran-Handball
Depuis 1977, elle offre à toutes les personnes de 5 à 77 ans le plaisir de pratiquer le handball sur un territoire rural.
Nous promouvons les valeurs du sport d’équipe et plus particulièrement celles du Handball .
Salle des fêtes MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 93 55 6064029@ffhandball.net
English :
The Handball Club is organizing its traditional February bingo!
Over 1800? in vouchers.
12 games, bingo.
Grand prize: 300? gift voucher.
1? box, 2? bingo and 5? 3 bingos.
Cardboard offered to right and left of winner.
Heated hall, refreshment bar, crêpes.
About Association sportive Madiran-Handball
Since 1977, the Madiran-Handball Sports Association has been offering people aged 5 to 77 the pleasure of playing handball in a rural area.
We promote the values of team sports, particularly handball.
