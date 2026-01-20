LOTO DU HBC VAL DE SAONE Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
LOTO DU HBC VAL DE SAONE Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 21 février 2026.
Salle des fêtes de Scey Sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif enfant
Début : 2026-02-21 16:00:00
Le HBC Val De Saône organise son loto les 21 et 22 février 2026.
Animé par Maud, les réservations sont ouvertes au 06.45.34.15.72 ou par mail 5270010@gmail.com
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes de Scey Sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 34 15 72 5270010@ffhandball.net
