LOTO DU HBC VAL DE SAONE Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

LOTO DU HBC VAL DE SAONE

Salle des fêtes de Scey Sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Le HBC Val De Saône organise son loto les 21 et 22 février 2026.

Animé par Maud, les réservations sont ouvertes au 06.45.34.15.72 ou par mail 5270010@gmail.com

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes de Scey Sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 34 15 72 5270010@ffhandball.net

