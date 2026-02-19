Loto du HBCC

Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Hbc Crépy En Valois organise son premier loto 2026 le dimanche 1er mars à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois ☺️

Inscrivez-vous vite et uniquement au 07.84.63.80.33 ⤵️

Nous vous attendons nombreux

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 84 63 80 33

English :

Hbc Crépy En Valois is organizing its first 2026 lotto on Sunday March 1 at the Crépy-en-Valois village hall

Register now and only at 07.84.63.80.33 ??

We look forward to seeing many of you ??

L’événement Loto du HBCC Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Pays de Valois