Loto du HBCC Crépy-en-Valois
Loto du HBCC Crépy-en-Valois dimanche 1 mars 2026.
Loto du HBCC
Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le Hbc Crépy En Valois organise son premier loto 2026 le dimanche 1er mars à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois ☺️
Inscrivez-vous vite et uniquement au 07.84.63.80.33 ⤵️
Nous vous attendons nombreux
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 7 84 63 80 33
English :
Hbc Crépy En Valois is organizing its first 2026 lotto on Sunday March 1 at the Crépy-en-Valois village hall
Register now and only at 07.84.63.80.33 ??
We look forward to seeing many of you ??
L’événement Loto du HBCC Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Pays de Valois