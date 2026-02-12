Loto du HBCO Salle Palas Oloron-Sainte-Marie

Loto du HBCO

Salle Palas Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez assister au loto organisé par le club de handball d’Oloron. Voici les gros lots… TV Samsung 140cm 55 pouces, un séjour bien-être pour 2 à Lacanau (ou équivalence en bon d’achat de 350€ en agence de voyage), week-end pour 12 personnes en gîte (piscine, terrain de pétanque…), nettoyeur détacheur à l’eau, panier garnis, bons d’achat, bon de réduction, activités ludiques et sportives, repas, pizzas… et encore des surprises à découvrir ! 10 parties, 1 partie enfant.

Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 19h, début des parties à 20h. .

Salle Palas Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 56 92 29 6064032@ffhandball.net

English : Loto du HBCO

