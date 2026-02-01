Loto du HBCS place du Breuil Saugues

Loto du HBCS

place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le Handball Club de Saugues vous donne rendez-vous pour son grand loto !

place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69

The Saugues Handball Club invites you to its big bingo!

L’événement Loto du HBCS Saugues a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier