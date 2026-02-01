Loto du HBCS place du Breuil Saugues
Loto du HBCS place du Breuil Saugues samedi 21 février 2026.
Loto du HBCS
place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le Handball Club de Saugues vous donne rendez-vous pour son grand loto !
place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69
English :
The Saugues Handball Club invites you to its big bingo!
