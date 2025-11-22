Loto du J.A.L de Corre Salle Multi-Activité Corre
Loto du J.A.L de Corre Salle Multi-Activité Corre samedi 22 novembre 2025.
Loto du J.A.L de Corre
Salle Multi-Activité 3 Rue Maurice Boulanger Corre Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Rendez-vous au loto de Corre pour une chance de gagner de nombreux lots comme un Cookeo, un air fryer, des bons d’achats, des paniers garnis et bien d’autres lots.
5€ le carton, 20€ les 5 cartons.
12 parties avec partie enfant et partie du perdant.
Sur place, retrouvez une buvette avec sandwichs et pâtisseries.
Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 20h15.
Réservations par téléphone. .
Salle Multi-Activité 3 Rue Maurice Boulanger Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 97 78
English : Loto du J.A.L de Corre
German : Loto du J.A.L de Corre
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto du J.A.L de Corre Corre a été mis à jour le 2025-10-28 par JUSSEY TOURISME