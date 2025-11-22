Loto du J.A.L de Corre Salle Multi-Activité Corre

Loto du J.A.L de Corre

Salle Multi-Activité 3 Rue Maurice Boulanger Corre Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Rendez-vous au loto de Corre pour une chance de gagner de nombreux lots comme un Cookeo, un air fryer, des bons d’achats, des paniers garnis et bien d’autres lots.

5€ le carton, 20€ les 5 cartons.

12 parties avec partie enfant et partie du perdant.

Sur place, retrouvez une buvette avec sandwichs et pâtisseries.

Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 20h15.

Réservations par téléphone. .

Salle Multi-Activité 3 Rue Maurice Boulanger Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 97 78

English : Loto du J.A.L de Corre

German : Loto du J.A.L de Corre

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto du J.A.L de Corre Corre a été mis à jour le 2025-10-28 par JUSSEY TOURISME