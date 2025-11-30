Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 30 novembre 2025.

Loto du Judo Club Oléronais

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Le carton ou la tombola

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Venez soutenir le Club Judo tout en passant un bon après-midi.
Tombola et partie spéciale 500 €
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07 

English : Judo Club Oléronais Loto

Come and support the Club Judo while enjoying a great afternoon.
Tombola and special 500 ?

German : Lotto des Judo Club Oléronais

Unterstützen Sie den Judo-Club und verbringen Sie einen schönen Nachmittag.
Tombola und Sonderteil 500?

Italiano :

Venite a sostenere il Judo Club e trascorrete un bel pomeriggio.
Tombola e 500 euro speciali?

Espanol : Judo Club Oléronais Loto

Ven a apoyar al Judo Club mientras pasas una tarde estupenda.
Tómbola y especial 500 ?

