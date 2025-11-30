Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 30 novembre 2025.
Loto du Judo Club Oléronais
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Le carton ou la tombola
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez soutenir le Club Judo tout en passant un bon après-midi.
Tombola et partie spéciale 500 €
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
English : Judo Club Oléronais Loto
Come and support the Club Judo while enjoying a great afternoon.
Tombola and special 500 ?
German : Lotto des Judo Club Oléronais
Unterstützen Sie den Judo-Club und verbringen Sie einen schönen Nachmittag.
Tombola und Sonderteil 500?
Italiano :
Venite a sostenere il Judo Club e trascorrete un bel pomeriggio.
Tombola e 500 euro speciali?
Espanol : Judo Club Oléronais Loto
Ven a apoyar al Judo Club mientras pasas una tarde estupenda.
Tómbola y especial 500 ?
L’événement Loto du Judo Club Oléronais Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes