Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 5 avril 2026.
Loto du Judo Club Oléronais
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Carton jetable
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez soutenir le Club Judo tout en passant un bon après-midi.
Tombola et gros lot de 600 €
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
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English : Judo Club Oléronais Loto
Come and support the Judo Club and have a great afternoon.
Tombola and grand prize of 600 ?
L’événement Loto du Judo Club Oléronais Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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