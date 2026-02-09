Loto du Judo Club Oléronais Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Judo Club Oléronais

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Carton jetable

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez soutenir le Club Judo tout en passant un bon après-midi.

Tombola et gros lot de 600 €

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07

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English : Judo Club Oléronais Loto

Come and support the Judo Club and have a great afternoon.

Tombola and grand prize of 600 ?

L’événement Loto du Judo Club Oléronais Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes