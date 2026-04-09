Informations pratiques

Marcheprime

Loto du judo

Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le Club de Judo de Marcheprime organise un Loto le 2 octobre au Complexe Emilie Andéol

Trottinette adulte, drone, brunch pour 2 chez Haïtza et bien d’autres lots !

Buvette et sandwichs chauds sur place

A partir de 20h00 .

Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 01 52 club.judo.marcheprime@gmail.com

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English : Loto du judo

L’événement Loto du judo Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon