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AGENDA · Marcheprime

Loto du judo Marcheprime

vendredi 2 octobre 2026 · Marcheprime

Loto du judo Marcheprime

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue du Parc
Ville
33380 Marcheprime
Département
Gironde
Tarif

Marcheprime

Loto du judo

Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Le Club de Judo de Marcheprime organise un Loto le 2 octobre au Complexe Emilie Andéol

Trottinette adulte, drone, brunch pour 2 chez Haïtza et bien d’autres lots !

Buvette et sandwichs chauds sur place

A partir de 20h00   .

Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 01 52  club.judo.marcheprime@gmail.com

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English : Loto du judo

L’événement Loto du judo Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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