Loto du Jumelage Salle des fêtes L’Éguille

Loto du Jumelage

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Organisé par le comité de jumelage.

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 02 03

English :

Organized by the Twinning Committee.

German :

Organisiert vom Partnerschaftskomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comitato di gemellaggio.

Espanol :

Organizado por el Comité de Hermanamiento.

