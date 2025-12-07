Loto du jumelage Salle des Fêtes Jean Amblard Saint-Gervais-sur-Roubion
Salle des Fêtes Jean Amblard Avenue Mont Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Début : 2025-12-07 14:30:00
L’association du Jumelage organise ce loto
3€ le carton 10 € les 4 cartons
Nombreux Lots
Buvette et petite restauration sur place
English :
The Twinning association organizes this lotto
3? per box 10 ? per 4 boxes
Numerous prizes
Refreshments and snacks on site
German :
Der Partnerschaftsverein organisiert dieses Lotto
3 ? der Karton 10 ? die 4 Kartons
Zahlreiche Lose
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
L’Associazione Gemellaggi organizza questa tombola
3? per scatola 10? per 4 scatole
Tanti premi
Rinfreschi e spuntini sul posto
Espanol :
La Asociación de Hermanamiento organiza este bingo
3? por caja 10 ? por 4 cajas
Muchos premios
Refrescos y tentempiés in situ
