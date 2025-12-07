Loto du jumelage Salle des Fêtes Jean Amblard Saint-Gervais-sur-Roubion

Loto du jumelage

Salle des Fêtes Jean Amblard Avenue Mont Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association du Jumelage organise ce loto

3€ le carton 10 € les 4 cartons

Nombreux Lots

Buvette et petite restauration sur place

.

English :

The Twinning association organizes this lotto

3? per box 10 ? per 4 boxes

Numerous prizes

Refreshments and snacks on site

German :

Der Partnerschaftsverein organisiert dieses Lotto

3 ? der Karton 10 ? die 4 Kartons

Zahlreiche Lose

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

L’Associazione Gemellaggi organizza questa tombola

3? per scatola 10? per 4 scatole

Tanti premi

Rinfreschi e spuntini sul posto

Espanol :

La Asociación de Hermanamiento organiza este bingo

3? por caja 10 ? por 4 cajas

Muchos premios

Refrescos y tentempiés in situ

