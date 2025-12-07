Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du jumelage Salle des Fêtes Jean Amblard Saint-Gervais-sur-Roubion dimanche 7 décembre 2025.

Salle des Fêtes Jean Amblard Avenue Mont Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07

L’association du Jumelage organise ce loto
3€ le carton 10 € les 4 cartons
Nombreux Lots
Buvette et petite restauration sur place
English :

The Twinning association organizes this lotto
3? per box 10 ? per 4 boxes
Numerous prizes
Refreshments and snacks on site

German :

Der Partnerschaftsverein organisiert dieses Lotto
3 ? der Karton 10 ? die 4 Kartons
Zahlreiche Lose
Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

L’Associazione Gemellaggi organizza questa tombola
3? per scatola 10? per 4 scatole
Tanti premi
Rinfreschi e spuntini sul posto

Espanol :

La Asociación de Hermanamiento organiza este bingo
3? por caja 10 ? por 4 cajas
Muchos premios
Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Loto du jumelage Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-11-18 par Montélimar Tourisme Agglomération