LOTO DU KARATÉ Cadours
LOTO DU KARATÉ Cadours dimanche 16 novembre 2025.
LOTO DU KARATÉ
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
–
Date :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le club de karaté de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
Cadours karate club organizes its bingo!
German :
Der Karateclub von Cadours organisiert sein Lotto!
Italiano :
Il club di karate di Cadours organizza la sua tombola!
Espanol :
¡El club de kárate Cadours organiza su bingo!
