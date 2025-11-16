LOTO DU KARATÉ Cadours

LOTO DU KARATÉ

LOTO DU KARATÉ Cadours dimanche 16 novembre 2025.

LOTO DU KARATÉ

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Le club de karaté de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

Cadours karate club organizes its bingo!

German :

Der Karateclub von Cadours organisiert sein Lotto!

Italiano :

Il club di karate di Cadours organizza la sua tombola!

Espanol :

¡El club de kárate Cadours organiza su bingo!

L’événement LOTO DU KARATÉ Cadours a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE