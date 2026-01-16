Loto du Kiwanis Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du Kiwanis

Samedi 14 février 2026 de 19h à 23h.

Ouverture des portes à 19h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Participez au Loto du Kiwanis à Salon-de-Provence ! Une soirée de jeux, chances et convivialité. Parking disponible. Venez soutenir des causes locales et passer un bon moment.

Découvrez une soirée de divertissement exceptionnelle avec le Loto du Kiwanis à Salon-de-Provence ! Cet événement régional est l’occasion parfaite pour tenter votre chance et peut-être remporter de fabuleux prix tout en passant un moment agréable en bonne compagnie.



Le Loto du Kiwanis est bien plus qu’un simple jeu de hasard, c’est un rendez-vous convivial et festif qui réunit la communauté locale et les visiteurs autour d’une passion commune. Situé en plein cœur de Salon-de-Provence, cet événement offre un accès facile grâce au parking disponible à proximité. Vous n’aurez aucun souci pour vous garer !



Venez donc dès l’ouverture à 19h. Les fonds collectés lors de cette soirée sont utilisés pour soutenir les actions du Kiwanis, engagé dans des initiatives locales et internationales pour aider les enfants.



Ne ratez pas cette occasion de vous amuser et de donner en même temps ! Venez nombreux pour soutenir une bonne cause et qui sait, repartir avec le gros lot ! .

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur kiwanisclubsalonnostradamus@gmail.com

Take part in the Kiwanis Loto in Salon-de-Provence! An evening of games, chances and conviviality. Parking available. Come and support local causes and have a great time.

