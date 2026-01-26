Loto du Lions Club des Baux de Provence Salle Polyvalente Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille

Loto du Lions Club des Baux de Provence Salle Polyvalente Fontvieille

Dimanche 1er février 2026 à partir de 16h.

Ouverture des portes à 15h30. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Le Lions Club des Baux de Provence organise son lot caritatif à la Salle Polyvalente de Fontvieille

14 parties gros lots à gagner ! Vélo électrique, télévision, cave à vin, jambons, nombreux lots surprise.

Formule à 35€: 4 cartons, champagne, gâteaux des rois, fruits et oreillettes .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

The Lions Club of Les Baux de Provence is organising its charity bingo at the Salle Polyvalente in Fontvieille.

