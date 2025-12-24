Loto du Lions Club Guérande Fleurs de sel, Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Loto du Lions Club Guérande Fleurs de sel, Salle des Floralies La Baule-Escoublac vendredi 23 janvier 2026.
Loto du Lions Club Guérande Fleurs de sel
Salle des Floralies Avenues des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 23:00:00
2026-01-23
Loto organisé par le Lions Guérande Fleurs de sel, animé par Gilles, à partir de 20 h, ouverture dès 18 h.
3 800 € de lots bons d’achat de 1 000 €, 500 €, 200 €, 100 €, 24 bons de 70 à 40 €, lot surprise 250 €, 12 corbeilles à thème.
Tarifs 3 € la carte, 8 €, la plaque de 3 ; 10 € la plaque de 4 ; 15 € la plaque de 6 + 1 carte offerte ; 20 € la plaque de 8 + 2 cartes offertes.
Pas de réservations.
Buvette et petite restauration sur place.
Paiement espèces ou CB. .
Salle des Floralies Avenues des Floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 85 34 14 francoise.martel4@orange.fr
L’événement Loto du Lions Club Guérande Fleurs de sel La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44