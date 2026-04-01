LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède
LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède dimanche 19 avril 2026.
La Brède
LOTO DU LIONS CLUB
Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
1er loto du Lions Club Bordeaux-Graves à LA BREDE.
Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place. .
Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 59 53 44 lionsclubbordeauxgraves@gmail.com
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English : LOTO DU LIONS CLUB
L’événement LOTO DU LIONS CLUB La Brède a été mis à jour le 2026-04-07 par Sud Bordeaux Tourisme
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