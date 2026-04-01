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LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède

LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède

LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de LA BREDE

Adresse : 4 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 33650 La Brède

Département : Gironde

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Brède

LOTO DU LIONS CLUB

Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

1er loto du Lions Club Bordeaux-Graves à LA BREDE.
Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place.   .

Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 59 53 44  lionsclubbordeauxgraves@gmail.com

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English : LOTO DU LIONS CLUB

L’événement LOTO DU LIONS CLUB La Brède a été mis à jour le 2026-04-07 par Sud Bordeaux Tourisme

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