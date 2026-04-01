LOTO DU LIONS CLUB Salle des fêtes de LA BREDE La Brède

La Brède

LOTO DU LIONS CLUB

Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

1er loto du Lions Club Bordeaux-Graves à LA BREDE.

Nombreux lots à gagner.

Buvette sur place. .

Salle des fêtes de LA BREDE 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 59 53 44 lionsclubbordeauxgraves@gmail.com

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English : LOTO DU LIONS CLUB

L’événement LOTO DU LIONS CLUB La Brède a été mis à jour le 2026-04-07 par Sud Bordeaux Tourisme