Loto du Lions Club Le Teich
Loto du Lions Club Le Teich dimanche 28 décembre 2025.
Loto du Lions Club
Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Venez nombreux participer au Loto du Lions Club Le Delta.
Salle Publique
Entrée libre.
Tout public. .
Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 53 78 50 lionsclubledelta@gmail.com
English : Loto du Lions Club
L’événement Loto du Lions Club Le Teich a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Le Teich