Loto du Lion’s Club Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto du Lion’s Club Martigues

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Loto organisé par le Lion’s Club au profit des œuvres sociales. Rendez-vous au Gymnase des Salins.

Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots séjour surprise, électroménager, filets garnis, bons d’achats…

6 parties et 1 super partie. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 07 00 35 lionsclubmartiguesgolfedefos@aol.fr

English :

Loto organised by the Lion’s Club in aid of charity work. Meet at the Gymnase des Salins.

German :

Vom Lion’s Club organisiertes Lotto zugunsten von Sozialwerken. Treffpunkt: Gymnase des Salins.

Italiano :

Lotteria organizzata dal Lion’s Club a scopo benefico. Appuntamento alla Palestra dei Salins.

Espanol :

Loto organizada por el Club de Leones en beneficio de una obra de caridad. Cita en el Gymnase des Salins.

