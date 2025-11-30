Loto du Lion’s Club Martigues Gymnase des Salins Martigues
Loto du Lion’s Club Martigues Gymnase des Salins Martigues dimanche 30 novembre 2025.
Loto du Lion’s Club Martigues
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 14h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Loto organisé par le Lion’s Club au profit des œuvres sociales. Rendez-vous au Gymnase des Salins.
Tentez votre chance et gagnez de nombreux lots séjour surprise, électroménager, filets garnis, bons d’achats…
6 parties et 1 super partie. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 07 00 35 lionsclubmartiguesgolfedefos@aol.fr
English :
Loto organised by the Lion’s Club in aid of charity work. Meet at the Gymnase des Salins.
German :
Vom Lion’s Club organisiertes Lotto zugunsten von Sozialwerken. Treffpunkt: Gymnase des Salins.
Italiano :
Lotteria organizzata dal Lion’s Club a scopo benefico. Appuntamento alla Palestra dei Salins.
Espanol :
Loto organizada por el Club de Leones en beneficio de una obra de caridad. Cita en el Gymnase des Salins.
L’événement Loto du Lion’s Club Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Martigues