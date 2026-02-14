Loto du Lions club Saint-Médard-en-Jalles, Salle Louise Michel, Saint-Médard-en-Jalles

Loto du Lions club Saint-Médard-en-Jalles Vendredi 20 février, 19h00 Salle Louise Michel Gironde

1 carton : 5 €

3 cartons : 12 €

6 cartons : 20 €

carton supplémentaire : 3 €

Début : 2026-02-20T19:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T19:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Le Lions club Saint-Médard-en-Jalles organise la 34e édition de son traditionnel loto.

Le succès de loto se confirme chaque année et tiens en plusieurs points :

plus de 10 000€ de lots de qualités dont une tablette et une montre connectée ;

un « gros lot » de rêve : 1 semaine pour 2 personnes à Marrakech au Riad Laila, vols compris ;

une tombola ;

une ambiance amicale et pleine de bonne humeur ;

de quoi se restaurer : buvette, tartes et pizzas salées, crêpes et pâtisseries.

De ce fait, cette année encore le Lions club Saint-Médard-en-Jalles s’attend à une salle comble, et ne pourra probablement pas accueillir tout le monde.

Donc présentez-vous à l’entrée de la salle Louis Michel de Saint Médard en Jalles, bien avant l’ouverture prévue à 19h si vous voulez participer à ce loto réputé, parce qu’il n’y a pas de réservation possible.

