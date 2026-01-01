Loto du Lions Club Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto du Lions Club

Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 23h.

Ouverture des portes à 19h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Les lotos sont de retour ! L’association des Lions Club organise son loto à l’Espace Charles Trenet, ouverture des portes à 19h. De nombreux lots sont à gagner.

.

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jbcoquisart@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The bingo is back! The Lions Club association is organizing its lotto at the Espace Charles Trenet, doors open at 7pm. Lots of prizes to be won.

L’événement Loto du Lions Club Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence