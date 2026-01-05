Loto du lycée Voutezac

Loto du lycée

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Un loto organisé par les étudiants de BTS Métiers du végétal du campus du végétal du pays de Brive.

Ce loto a pour but de récolter des fonds pour financer notre voyage d’études au Portugal.

Rendez-vous à la salle polyvalente des Rosiers à Voutezac à partir de 18 h pour un début des parties à 20 h.

Une buvette sera proposée sur place. .

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac 19130

