Loto du lycée Voutezac samedi 14 mars 2026.
Salle polyvalente des Rosiers Voutezac Corrèze
Un loto organisé par les étudiants de BTS Métiers du végétal du campus du végétal du pays de Brive.
Ce loto a pour but de récolter des fonds pour financer notre voyage d’études au Portugal.
Rendez-vous à la salle polyvalente des Rosiers à Voutezac à partir de 18 h pour un début des parties à 20 h.
Une buvette sera proposée sur place. .
Salle polyvalente des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 82 31
