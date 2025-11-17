Loto du Martigues Handball Gymnase des Salins Martigues
Loto du Martigues Handball Gymnase des Salins Martigues samedi 24 janvier 2026.
Loto du Martigues Handball
Samedi 24 janvier 2026 de 14h à 20h30. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Le Martigues Handball vous accueille au gymnase des Salins pour un super loto. De nombreux lots à gagner.
Bar et restauration sur place.
Pas de réservations. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 79 19 91 hand.martigues@gmail.com
English :
Martigues Handball welcomes you to the Salins gymnasium for a great lottery. Lots of prizes to be won.
German :
Martigues Handball empfängt Sie in der Sporthalle Gymnase des Salins zu einem tollen Lotto. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
La Pallamano Martigues vi accoglie nella palestra Salins per una grande lotteria. Tanti premi in palio.
Espanol :
El Balonmano Martigues le da la bienvenida al gimnasio Salins para una gran lotería. Muchos premios para ganar.
