Loto du Martigues Handball Gymnase des Salins Martigues

Loto du Martigues Handball

Samedi 24 janvier 2026 de 14h à 20h30. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Le Martigues Handball vous accueille au gymnase des Salins pour un super loto. De nombreux lots à gagner.

Bar et restauration sur place.

Pas de réservations. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 79 19 91 hand.martigues@gmail.com

English :

Martigues Handball welcomes you to the Salins gymnasium for a great lottery. Lots of prizes to be won.

German :

Martigues Handball empfängt Sie in der Sporthalle Gymnase des Salins zu einem tollen Lotto. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

La Pallamano Martigues vi accoglie nella palestra Salins per una grande lotteria. Tanti premi in palio.

Espanol :

El Balonmano Martigues le da la bienvenida al gimnasio Salins para una gran lotería. Muchos premios para ganar.

