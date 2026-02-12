Loto du mimizan basket club

Forum Rue du Jardin Public Mimizan Landes

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Loto convivial ouvert à tous !

Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et festive.

De nombreux lots sont à gagner tout au long de la journée.

Buvette et petite restauration sur place.

On vous attend nombreux pour partager un bon moment ! .

Forum Rue du Jardin Public Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 62 19 correspondant@mimizanbasketclub.fr

L’événement Loto du mimizan basket club Mimizan a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Mimizan