Loto du mimizan basket club Mimizan
Loto du mimizan basket club Mimizan dimanche 15 février 2026.
Loto du mimizan basket club
Forum Rue du Jardin Public Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Loto convivial ouvert à tous !
Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et festive.
De nombreux lots sont à gagner tout au long de la journée.
Buvette et petite restauration sur place.
On vous attend nombreux pour partager un bon moment ! .
Forum Rue du Jardin Public Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 62 19 correspondant@mimizanbasketclub.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du mimizan basket club
L’événement Loto du mimizan basket club Mimizan a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Mimizan