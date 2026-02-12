Loto du mimizan basket club Mimizan

Forum Rue du Jardin Public Mimizan Landes

Loto convivial ouvert à tous !
Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et festive.
De nombreux lots sont à gagner tout au long de la journée.
Buvette et petite restauration sur place.
On vous attend nombreux pour partager un bon moment !   .

Forum Rue du Jardin Public Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 62 19  correspondant@mimizanbasketclub.fr

