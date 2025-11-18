Loto du New Team Bowling Club de Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto du New Team Bowling Club de Martigues

Dimanche 8 février 2026 de 16h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-08

Participez à ce loto organisé par la New Team Bowling Club de Martigues.

Tentez votre chance et faites partis des chanceux en remportant l’un des lots mis en jeu. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 62 17 68

English :

Join in the fun at this bingo organised by the New Team Bowling Club de Martigues.

German :

Nehmen Sie an diesem Lotto teil, das vom New Team Bowling Club de Martigues organisiert wird.

Italiano :

Partecipate al divertimento di questa tombola organizzata dal New Team Bowling Club de Martigues.

Espanol :

Participe en este bingo organizado por el New Team Bowling Club de Martigues.

L’événement Loto du New Team Bowling Club de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues